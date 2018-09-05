МРОТ в следующем году вырастет на 117 рублей

Минтруд в письме от 9 августа 2018 г. № 14-1/10/В-6061 сообщил, что с 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 280 рублей в месяц.

С 2017 года введен механизм ежегодного (с 1 января) установления МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.

Минтрудом России подготовлен проект приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года». Согласно проекту приказа прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года устанавливается в размере 11280 рублей в месяц.

Проект федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» будет внесен в Госдуму в октябре 2018 года.

Работодателям уже сейчас стоит учитывать информацию о новом МРОТ при планировании фондов оплаты труда на следующий год.