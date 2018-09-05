Как взыскать зарплату за вынужденный прогул длинной в 1,5 года

В Московском городском суде было рассмотрено дело о незаконном увольнении сотрудницы и взыскании заработной платы с работодателя за вынужденный прогул длительностью в 1,5 года.

Сотрудница была принята на должность бухгалтера с окладом в 9 000 рублей на неполный рабочий день. Через некоторое время была переведена на должность помощника руководителя с таким же окладом и графиком работы.

А 01.12.2016 года она была уволена в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, соответствующая запись была внесена в трудовую книжку. Основанием для расторжения трудового договора послужили акты об отсутствии сотрудницы на работе 25, 28, 29 ноября 2016 года.

Бывший бухгалтер обратилась в суд о признании увольнения за прогул незаконным, мотивируя тем, что она была незаконно уволена за прогул, поскольку отказалась уйти по собственному желанию. К тому же она заявила требования по взысканию заработной платы за вынужденный прогул длинной 1,5 года, исходя из должностного оклада 35-40 тыс. рублей.

Судьи определили, что в указанные дни сотрудница действительно отсутствовала на рабочем месте, но работодатель не выполнил в полной мере процедуру увольнения за прогул — не предоставил возможности работнику для дачи объяснений и без выяснения причин отсутствия на рабочем месте, издал приказ об увольнении и сделал запись в трудовой книжке.