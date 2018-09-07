Курс евро превысил отметку в 80 рублей

Зачем как "оценщик" еще регился? Смысл? И что это за вид деятельности такой? Ни я, ни кто из наши...
... и куда им так приспичивает всё ездить-то в наш век "цифры"? А вообще, это они свой бюджет осв...
Звучит-то как красиво:"Конфликт интересов" у депутатов.Мы сами расшифруем, чай не дураки.
Но нам не дают шанса проверить эти личностные качества. Чтобы проверить, нужно принять на работу....
Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе од...
Над.К, Вы писали:Теперь, конечно, раньше придется их разгонять, а новых - вовсе не брать. С...
natalisa52, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с...
Бумашкина, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособи...
Альтернатива, Вы писали:А где 9 млрд. полковника Захарчеко? Когда деньги были в пути, по дор...
Вопрос на кого работают наши чиновники делая такие законы, усложняющие жизнь малому бизнесу. Очев...
Ни за что глав этих компаний не сажали бы под домашний арест, значит в их деятельности есть тёмны...
Как ранее Шаймиев сказал о разбогатевшем сыне (дословно не помню, но с сохранением татарского акц...
Wern, Вы писали:Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (4...
Теперь, конечно, раньше придется их разгонять, а новых - вовсе не брать. Скажите, а почему ...
Бумашкина, Вы писали:Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, пр...
Над.К, Вы писали: всего лишь 16%, и никто не спросит куда девается еще 6%. 8% идет в солид...
А раньше куда девали? Вы для начало верните все,что конфисковали у Захарченко и у Васильево...
До сегодняшнего дня самая не заметная я , потому что уже более года всё внимание наше...
Так тут уже основание для УК. Я может ошиблась цифоркой в резюме))), а Вы мне из-за возраста отка...
А раньше что, они налог просто проедали? Ну прям жирафы. Только через 25 лет дошло,что нало...
Wern, Вы писали:Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, приравненный к КС): раб...
Бумашкина, Вы писали:Соник, Вы писали:Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут....
Была у меня в отделе одна предпенсионерка (48 лет; район, приравненный к КС): работать отказывала...
И все "предпенсионеры" сразу ломанутся устраиваться в Газпром... :)
IriEro, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить,будете пособие платить, те...
Соник, Вы писали:Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут. Государству нужна ар...
ale96433132, Вы писали:То есть, если ко мне на вакансию заместителя директора придёт предпенсионе...
natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособие платить, тем более ...
Не хотите пенсии платить с 55 -60 ,будете пособие платить, тем более с 2019 оно
будет боль...
natalisa52, Вы писали: Не хотите пенсии платить,будете пособие платить, тем более с 2019 оно...
Теперь резюме людей к 50 даже рассматривать нигде не будут. Государству нужна армия безработных п...
Что хочет власть- не понятно. Чтобы нас всех ободрать и запрятать за проволоку.. как использованн...
Пусть уточнит пофамильно, на чьё развитие!
Что это за бизнес, если не предусматривает экономии.
А где брать эти коды? В базе одного небольшого магазина не менее 2-3 тысяч позиций номенклатуры. ...
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