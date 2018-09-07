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Курс евро превысил отметку в 80 рублей

Центральный банк России установил курс евро на 8-10 сентября в размере 80,35 рубля. Такого уровня европейская денежная единица не достигала с марта 2016 года.

Обновил Банк России в сторону увеличения и курс доллара США, прибавив к предыдущему значению 77 копеек. На ближайшие три дня его курс составит 69,02 рубля.

Ослабление российской валюты связывают с вступлением в действие очередных санкций по отношению к России и вероятного их ужесточения.

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