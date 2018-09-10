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1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

По всей России 9 сентября прошли акции протеста против повышении пенсионного возраста. По данным "ОВД-информ" были задержаны 1018 участников акций, двум участникам митинга в Москве Следственный комитет РФ предъявил обвинение за нападение на полицейских. 

Наибольшее число задержанных — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Москве полиция также применила силу к протестующим, на одного участника акции заведено уголовное дело.

Полный список задержанных доступен на сайте "ОВД-информ".

  • В Госдуме обсуждают новый законопроект о повышении пенсионного возраста.
  • В связи с этим политик Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста, которая запланирована на 9 сентября. Протесты не получилось согласовать с властями в 59 городах, и только в 12 удалось. 
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