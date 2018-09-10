Курс евро превысил 81 рубль. Впервые за 2,5 года

Курс евро на Московской бирже на торгах в понедельник, 10 сентября, впервые с марта 2016 года поднялся выше отметки в 81 рубль.

По состоянию на 14:24 мск, евро стоил 81,28 рубля, на 48 копеек больше, чем при закрытии торгов в пятницу.

Биржевой курс доллара также растет. На 14:24 мск доллар торговался по 70,23 рубля (+31 копейка).