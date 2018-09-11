Неполный адрес в счет-фактуре не повод отказа в вычете НДС

Указание неполного адреса покупателя не является основанием для признания счета-фактуры, составленным с нарушением установленного порядка, при условии возможности идентификации покупателя на основании иных реквизитов счета-фактуры. Такой вывод сделан в письме Минфина № 03-07-14/61854 от 30.08.2018 г.

Подпунктом «к» пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137, установлено, что в строке 6а «Адрес» счета-фактуры указываются адрес юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.



Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 Кодекса ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость.