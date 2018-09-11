Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

Роструд передал службам занятости данные о сотрудниках более 340 тыс. компаний, которые в 2019 году войдут в предпенсионный возраст, заявил глава агентства Всеволод Вуколов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что службы занятости должны уже сегодня начать адресную работу с сотрудниками старших возрастов, чтобы защитить их интересы на рынке труда.

«Мы сейчас передали списки порядка 343 тыс. предприятий в службы занятости и разбили на каждый регион, чтобы уже сейчас работать с предпенсионерами адресно, чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», — сообщил Вуколов на сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока». «Это предприятия, на которых в следующем году будут работать лица, которые войдут в предпенсионный возраст. Именно на следующий год», — уточнил глава Роструда.

Вуколов отметил, что Роструд в настоящее время проводит проверки на более чем 400 предприятиях, которые заявили в службы занятости о готовящихся сокращениях сотрудников.