Клерк.Ру

Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 547098-7, который предполагает введение в России Дуэльного Кодекса.

Автор проекта – депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.

Основные положения Кодекса строятся на таких базовых принципах:

- дуэль может и должна происходить только между равными;

-основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи;

-дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права;

 -оскорбление может быть нанесено только равным равному;

-лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных служащих, может только нарушить их право, но не оскорбить его;

- дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами относящимся к категории государственных или муниципальных служащих. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции;

 -при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком;

-при нарушении права государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность его действий, первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления;

-если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести;

 - между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению.

В соответствии с документом оскорбленный получает право на выбор оружия — шпаг, пистолетов или сабель. При этом неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли.

Что касается шпаги, она должна быть легкой и удобной для руки, ее вес должен колебаться от 400 до 530 граммов.

Пистолеты должны быть одноствольные, не центрального боя, а заряжающиеся с дула.

Условия дуэли на саблях аналогичны условиями дуэли на шпагах с той лишь разницей, что дуэль данного рода оружия может происходить на прямых или кривых саблях.

Напомним, что на этой неделе глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль

А мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов вызвал главу Росгвардии Золотова на плавательную дуэль

 

Мнения
Написать свое мнение
3 мнения

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Законопроекты»

Все семинары по теме Законопроекты