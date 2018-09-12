Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 547098-7, который предполагает введение в России Дуэльного Кодекса.

Автор проекта – депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.

Основные положения Кодекса строятся на таких базовых принципах:

-основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи;

-дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права;

-оскорбление может быть нанесено только равным равному;

-лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных служащих, может только нарушить их право, но не оскорбить его;

- дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами относящимся к категории государственных или муниципальных служащих. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции;

-при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком;

-при нарушении права государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность его действий, первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления;

-если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести;

- между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению.