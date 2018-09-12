Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 547098-7, который предполагает введение в России Дуэльного Кодекса.
Автор проекта – депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
В пояснительной записке отмечается, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения.
Основные положения Кодекса строятся на таких базовых принципах:
- дуэль может и должна происходить только между равными;В соответствии с документом оскорбленный получает право на выбор оружия — шпаг, пистолетов или сабель. При этом неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли.
-основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи;
-дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права;
-оскорбление может быть нанесено только равным равному;
-лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных служащих, может только нарушить их право, но не оскорбить его;
- дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами относящимся к категории государственных или муниципальных служащих. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции;
-при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком;
-при нарушении права государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность его действий, первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления;
-если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий все-таки пожелает драться, то он имеет на это право не иначе, как с формального письменного разрешения непосредственного руководителя, рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести;
- между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению.
Что касается шпаги, она должна быть легкой и удобной для руки, ее вес должен колебаться от 400 до 530 граммов.
Пистолеты должны быть одноствольные, не центрального боя, а заряжающиеся с дула.
Условия дуэли на саблях аналогичны условиями дуэли на шпагах с той лишь разницей, что дуэль данного рода оружия может происходить на прямых или кривых саблях.
Напомним, что на этой неделе глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэльА мастер спорта по плаванию Виктор Солдатов вызвал главу Росгвардии Золотова на плавательную дуэль