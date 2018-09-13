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Против главы Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату НДС

Против гендиректора и основного акционера Holodilnik.ru Валерия Ковалёва возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Ковалёв, осуществляя руководство деятельностью ООО «Эдил-Импорт» (известное под брендом Holodilnik.ru), представил в Налоговую инспекцию номер 16 Москвы за период 2013-2015 годы декларации, которые содержали заведомо ложные сведения. В результате действий Ковалёва компания «Эдил-Импорт» не исчислила и не уплатила за двухлетний период налог на добавленную стоимость на общую сумму более 134,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, утверждает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Проверка длилась 3 года (с 2015 года) сначала силами полиции, а теперь Следственным комитетом.

Представитель ООО «Эдил-Импорт» Ульяна Кононенко подтвердила РАПСИ факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что это произошло 21 августа.

По ее словам, компания оспаривает налоговую проверку в Арбитражном суде Москвы. Очередное заседание по делу назначено на 9 октября.

Ранее ООО «Эдил-Импорт» уже пыталось оспорить решение налогового органа в судебной инстанции, ссылаясь на то, что в случае списания такой суммы у компании настанет «невозможность исполнения обязательств по договорам аренды».

Президент компании «Холодильник Ру» Юрий Еременко (в 2008-2011 годах генеральный директор Техносилы, которая в 2011 объявила о банкротстве с общей суммой требований кредиторов 11,253 миллиарда рублей) отказался комментировать РАПСИ факт возбуждения уголовного дела.

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