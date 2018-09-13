Пройти бесплатный медосмотр за счет чужой организации? Есть способ

Соискателю на вакантную должность выдали направление на предварительный медосмотр в медицинской организации, с которой работодателем заключен договор. Соискатель прошел медосмотр за счет будущего работодателя, но отказался заключать трудовой договор.

Можно ли взыскать с такого гражданина сумму пройденного предварительного медицинского осмотра в судебном порядке?

Нет, ответил Роструд. Трудовым законодательством не предусмотрено право работодателя взыскать оплату предварительного медосмотра с кандидата, отказавшегося заключать трудовой договор.

Согласно ст. 213 ТК предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.

Такая консультация трудинспекторов дана в Обзоре за август 2018. Аналитические обзоры по актуальным вопросам, поступившим от работников и работодателей, составляются на основании вопросов, поступающих в онлайн раздел «Дежурный инспектор».