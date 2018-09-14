Как будут платить налоги самозанятые таксисты

Вопрос взаимодействия агрегаторов такси с налоговой службой обсуждался недавно в ФНС. На встречу были приглашены основные игроки рынка - You Do, «Яндекс.Такси», «Профи.ру». Об этом рассказала глава ФНС Михаил Мишустин в интервью ИА ТАСС.

Они подтвердили, что они не хотят каких-то историй, связанных с агрессивным уклонением от уплаты налогов.

«Мы всем предложили открытую платформу, IP-протокол или IP-платформу, на которой мы сможем работать. В частности, если человек хочет стать в будущем участником системы «Яндекс.Такси», он должен будет зарегистрироваться у нас в качестве самозанятого. Система его распознает, и будет гораздо проще зарегистрироваться в системе «Яндекс.Такси» — ему нужно будет только ввести номер удостоверения водителя», - заявил Мишустин.

При этом таксист сможет выбрать – самостоятельно уплачивать налог или за него это будет делать агрегатор.

ФНС рассчитывает, что агрегаторы примут активнейшее участие в пилотном проекте по самозанятым.

«Мы хотим, чтобы они были не просто активными участниками, а чтобы они, наращивая свои услуги, генерировали нам в этом смысле достоверную информацию по налогоплательщикам. И надеюсь, что на сегодняшний день те тенденции, которые есть в росте компаний-агрегаторов, также будут способствовать росту регистрации самозанятых и построению прозрачных отношений с нашим государством», - заявил Мишустин.