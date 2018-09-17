Клерки против притеснения домашних кондитеров

На нашем сайте проходил опрос на тему развернувшейся в последнее время кампании налоговиков против домашних кондитеров.

Напомним, налоговики в соцсетях выявляют несознательных гражданок, которые пекут торты на заказ и при этом не регистрируются в качестве ИП и не платят налоги.

Как показали результаты опроса, большинство наших читателей (63%) считают, что борьба налоговиков с кондитерами – это ненормально. Изготовление тортов – это хобби, с помощью которого люди подрабатывают лишнюю копейку.

Остальные 37% опрошенных в этом противостоянии находятся на стороне налоговиков.

Причем 19% клерков делают акцент на том, что налоги платить должны все – так будет честно. А нелегальные кондитеры сейчас составляют нечестную конкуренцию легальному бизнесу.

18% респондентов заявили, что бороться с подпольными кондитерами надо в первую очередь из соображений сохранения здоровья населения, так как домашние торты – это опасно, неизвестно в каких условиях их готовят.