Клерк.Ру

Новая рубрика появилась на Клерке

Государство продолжает всеми силами бороться с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Под каток этой борьбы попали уже практически все организации и индивидуальные предприниматели. Новости и статьи по этой тематике публикуются практически каждый день.

Поэтому редакция Клерка решила выделить их в отдельную рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)». В ней будут публиковаться материалы по практике применения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рубрикатор сайта поможет вам найти нужные материалы по интересующим вас темам.

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