Новая рубрика появилась на Клерке

Пришла на собеседование. У нас в городе обычный режим работы с 8 или с 9. Здесь было с 10 и до 19...
KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только...
НатальяС, Вы писали:И куда идти, если не приходят В свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК
А что, руководитель не может устно секретарю или кадровику своё решение сказать по заявлению? &nb...
по телефону "ой, да че там, объем небольшой", а по факту оказывалось, что работы там в разы больш...
Толпы правоохранителей с огромными зарплатами и пенсиями, а террористов должен искать бизнес.
ГОСТ от 03.03.2003 № 65-стПишут, что он утратил силу. А что, руководитель не может ус...
И куда идти, если не приходят?
Никаких справок из ПФР и ФСС сейчас брать не нужно Не нужно, просто должна быть пройдена пр...
MissCherie, Вы писали:Отпишусь через месяц, как только мне удастся закрыть как положено свою фирм...
Формулировка странная - "отмывание".
Нужно ли устанавливать он-лайн кассу, или это не обязательно При эквайринге применение ККТ ...
KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только...
зам. гл.буха холдинга спросила "если я забеременею, буду ли рожать?" ))). нда... Мн...
О у меня был сказочный интимный вопрос, правда от коллег. В крупную группу компаний искали гл. бу...
ООО на УСН 6% Надумали установить терминал чтобы клиенты могли расплачиваться картами. ...
В пенсионном фонде не забудьте пройти проверку. Без справки оттуда, Вас не закроют. MissChe...
Надо ли при этом брать онлайн-кассу НадоИ тот же вопрос про патент при прочих аналогичных ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Бухгалтер работает на государство, а платит...
yante, Вы писали:ЛенаВ, Вы писали:"Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данны...
Патрисия, Вы писали:Все изначально было сделано неправильно. Если ООО много лет не вело деятельно...
Всякое было. Думаю, каждому бухгалтеру есть что рассказать :)Были и директоры-неадекваты, и...
Супер логика. Заставили людей больше работать , на эти деньги создали ещё одну бюджет...
Бросают фирмы на свой страх и риск, никто не знает, что завтра наше правительство придумает.И 100...
Отпишусь через месяц, как только мне удастся закрыть как положено свою фирму. Пока идет двухмесяч...
Добрый день, подскажите!ИП УСН доходы без работников.Оказываю услуги фотографа. Сейчас занимаюсь ...
А что меняет? Верные сведения или нет? Никто ничего не докажет? Или можно доказать свой стаж рабо...
вот зачем задавать такие вопросы и вообще об этом думать? Наверное потому, что я в принци...
то доверия к такой фирме у налоговиков не будет. А на каком основании у них какое-то довер...
Все, что автор описал, все так и есть. Но у нас компания работающая, производственная, с рабочими...
ВВбух, Вы писали:Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж от...
А ведь почти каждый был в похожей ситуации, не обязательно связанной с юр.адресом, но в тупиковой...
ToT, Вы писали:А тех у кого детей нет или дети сами себя содержат с трудом посадят в тюрьму. ...
Все изначально было сделано неправильно. Если ООО много лет не вело деятельности и сдавало нулевк...
Чисто техническая поправка. Номера нельзя снимать уже 4 года как.
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