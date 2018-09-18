Новая рубрика появилась на Клерке

Государство продолжает всеми силами бороться с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Под каток этой борьбы попали уже практически все организации и индивидуальные предприниматели. Новости и статьи по этой тематике публикуются практически каждый день.

Поэтому редакция Клерка решила выделить их в отдельную рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)». В ней будут публиковаться материалы по практике применения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рубрикатор сайта поможет вам найти нужные материалы по интересующим вас темам.