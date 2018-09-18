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Выговор за коррупцию могут объявить в течение 3 лет

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, может быть применено в течение 3 лет со дня совершения проступка. 

Это исключение из общего правила, по которому замечание, выговор или увольнение могут быть применены не позднее чем через 6 месяцев. 

Данная норма введена в ТК Федеральным законом от 03.08.2018 № 304-ФЗ, который вступил в силу 14.08.2018. 

Указанная поправка внесена для того, чтобы установить единый срок давности для применения к госслужащим взысканий за коррупционные правонарушения, пояснили в Роструде.

Аналогичное изменение постигло законы о прокуратуре, органах внутренних дел, следственном комитете, госслужащих, муниципальных служащих, военнослужащих, противопожарной службе.

 

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