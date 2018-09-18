Трудинспекция не будет вместо работников судиться с работодателями

Сегодня Госдума отклонила законопроект №269898-7 о внесении поправок в статьи 356 и 357 ТК.

В соответствии с законопроектом, по заявлению работника или коллектива, которому не выплачивают заработную плату, трудовая инспекция должна собрать необходимые документы и подать в суд.

По словам автора законопроекта, депутата Сергея Иванова (ЛДПР), в 2017 году задолженность по заработной плате составила 3,5 миллиарда рублей.

«В то же время работодатели, которые мучают своих работников, могут уехать за границу и тратить там деньги», — сказал Иванов. Он считает, что работнику трудно собрать все справки, чтобы потом подать в суд и получить положенную ему компенсацию.

Во-первых, большинству граждан не хватает юридической грамотности. Во-вторых, когда работник начнёт заниматься подобными вопросами, его попросят написать заявление об увольнении. Сергей Иванов предлагал закрепить в законе, что защитой трудовых прав работников должна заниматься государственная трудовая инспекция. Профсоюзы и многие регионы поддержали законопроект, а работодатели и бизнесмены выступили против, пишет «Парламентская газета».

Между тем большинством голосов законопроект был отклонён. Член Комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что Федеральная инспекция труда не занимается вопросами невыплаты зарплаты — это прерогатива комиссий по трудовыми спорам и судов.