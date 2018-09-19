Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки

В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.

«Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковский сектор оказывает "услуги" по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, — такого нет», — заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в интервью РИА Новости.

При этом теневая экономика требует наличности, и в ней стали пользоваться такими вещами как, сбор выручки с рынков, где наличность «гуляет», отметил он.

«Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — «Садовод» и другие», — сказал зампред ЦБ.

Представитель ЦБ пояснил, кто попадает под подозрение банков. Например, крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее, отметил он.



