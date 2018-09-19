Как ПФР будет считать «вредный» стаж после 2018 года, если работодатель не провел СОУТ

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» периоды работы, предусмотренной пунктами 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона №400-ФЗ, имевшие место после 1 января 2013, засчитываются в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, при условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 428 НК, а после проведения спецоценки условий труда – наличия вредного или опасного класса условий труда на соответствующих рабочих местах.

До установления на соответствующих рабочих местах класса условий труда по результатам СОУТ, периоды указанной работы засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии, при условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по доптарифам.

При этом размер доптарифа страховых взносов определяется по действительным до 31 декабря 2018 результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в отношении работников, на рабочих местах которых условия труда признаны вредными или опасными (от 2% до 8%) либо по основаниям назначения досрочной страховой пенсии по старости: по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым» Спискам – 6%.

Таким образом, при отсутствии результатов СОУТ на отдельных рабочих местах по работам, например, в случае проведения внеплановой СОУТ при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест, периоды работы, в том числе после 31 декабря 2018, могут засчитываться в стаж на соответствующих видах работ при условии начисления (уплаты) страхователем страховых взносов по доптарифам.

Такие разъяснения дает на своем сайте отделение ПФР по Воронежской области.