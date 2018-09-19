МРОТ вырастет на 117 рублей. Законопроект уже готов

Правительство подготовило законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года.

«Проектом федерального закона <...> предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет дифференцированно — от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Заметим, что это не инициатива Правительства. Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ установлено, что с 1 января 2019 года МРОТ устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. Минтруд установил эту величину прожиточного минимума приказом от 24 августа.