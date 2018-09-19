МРОТ вырастет на 117 рублей. Законопроект уже готов

бух2007, Вы писали: не ношу с собой кошелек. Это московская привычка))) Попробуйте в Крыму ...
не ношу с собой кошелек. Это московская привычка))) Попробуйте в Крыму например без кошель...
Эквайринг не выгоден, если продается какой либо дорогостоящий товар с малой наценкой, тогда проще...
Я сужу по месту во-многом благодаря наличию эквайринга. Муж приучил к эплпею, и я (правда!)...
Интересный такой отдел кадров получается. Который не занимается кадровыми приказами Это гд...
Нужно было перерегистрировать ООО на "домашний адрес учредителя" (у меня в одной из фирм так сдел...
Патрисия, по-вашему получается, что налоговые органы у нас решают кому иметь фирму, а ...
вы написали полнейшую чушь, Никакой чуши я не писала. Но вам так хочется её у меня найти, в...
Готовить приказ может не только отдел кадров, а отдел кадров должен его лишь исполнять. Ин...
Abra, т.е. вы считаете нормальным ситуацию, когда ИФНС отказывает просто так в регистрации с...
Мадама, Вы писали:Согласна, ЦБ например 20тыс. сотрудников, неужели нельзя подозрительные ба...
Доллор теперь будет стоить столько,сколько запросит чёрный рынок...
Автор опомнился про адрес. Десять лет никакой аренды, никакого офиса и тут узнал "вдруг" о неподт...
Патрисия, молодец. Полностью согласен.
Над.К, Вы писали:Wern, вы должны были уже уяснить, что я никогда не отвечаю на вопросы, когд...
и получение прибыли. Заметьте, не налоговой прибыли Для чего регистрируются фирмы, которые ...
Об этом и должен знать отдел кадров, готовящий приказ. Именно об этом Вам все время говорит НадК....
IgorD, Вы писали:Я там условия внимательно прочитал, ради интереса.Оказалось, не всё так хорошо) ...
Nаdine, Вы писали:Не знаю, куда пойдёте Вы, я прежде всего пойду к хорошему опытному неравнодушно...
то с него и денег обратно стребовать нельзя ага, и это тоже его доход и по новому законода...
Над.К, Вы писали:то доверия к такой фирме у налоговиков не будет. А на каком основании у н...
frolova lena, Вы писали:Ага и не говорите, если заморочитесь, пройдете все круги ада, и заключите...
VikaV2193, Вы писали:А ситуация, когда работник написал "увольте меня завтра" - с вашей точки зре...
Я там условия внимательно прочитал, ради интереса.Оказалось, не всё так хорошо) 6% дают, если ост...
Ibrisami, Вы писали: Если бы это только нулевок касалось. Что неправильного, по Вашему мнени...
IgorD, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:То есть у моей мамы была карта Россельхоза и 6.5% на остато...
самое смешное, что доходом тут не пахнет. было у Васи 3 рубля, он купил батарейку и отдал ее в ко...
куда пойдёте Вы, я прежде всего пойду к хорошему опытному неравнодушному врачу А я туда, гд...
Да, логика здесь отдыхает. Какая разница - сама организация платит или сотрудник как представител...
Wern, вы должны были уже уяснить, что я никогда не отвечаю на вопросы, когда меня пытаются в...
Ага и не говорите, если заморочитесь, пройдете все круги ада, и заключите договор с мед.учреждени...
Не знаю, куда пойдёте Вы, я прежде всего пойду к хорошему опытному неравнодушному врачу А ...
Автор не боится, что его за откровения куда-нибудь уберут? Или это литературная фантазия?
Если человек пришёл полечить животное, то наличие эквайринга - последнее, что будет его волновать...
Не было бы 90, если бы Адропов не начал расстрельные процессы...чистить верхи.. Нда, это же...
Никто никогда не отвечал. Как только кто то начинает их чимарить-сразу происходит революция...
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