Чиновникам понадобилась мебель для заседаний за 6,2 млн. рублей

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Над.К Wern, чтобы вы успокоились - ни от одного своего слова я не отказываюсь. Кстати, тут на сайт... Все о резолюции на заявлении об увольнении

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ВаляЧел А у меня при приглашении на собеседование спрашивали размер груди Это всякие маньяки звоня... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

Ibrisami Я про работающие фирмы ничего и не писала. А когда ООО несколько лет не вело деятельность и... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

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Wern Над.К, Вы писали:вы написали полнейшую чушь, Никакой чуши я не писала. Но вам так хочется е... Все о резолюции на заявлении об увольнении

Над.К подписывает руководитель, передается в ОК, который его обрабатывает и хранит. А чего его об... Все о резолюции на заявлении об увольнении