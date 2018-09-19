Клерк.Ру

Чиновникам понадобилась мебель для заседаний за 6,2 млн. рублей

Чиновники администрации города Сочи решили приобрести мебельный гарнитур стоимостью 6,2 млн. рублей. Аукцион на закупку мебели был открыт в сентябре.

Мебель из твердых пород дерева с обивкой из натуральной кожи высшей категории и декоративной отделкой из ценных пород дерева должна была украсить собой зал заседаний администрации города.

Объявление о закупке вызвало интерес журналистов, а затем и работников правоохранительных органов.

Какие действия предприняли работники прокуратуры по отношению к заказчикам, узнайте здесь.

 

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