Чиновникам понадобилась мебель для заседаний за 6,2 млн. рублей

Патрисия, подпишусь под каждым словом. Супер.Если убыток у фирмы - то да, надо делать "харакири",...
свс420, Вы писали:А про сдачу нулевок...надеюсь, скоро это прекратят. То есть закроют орга...
Над.К, Вы писали:И он деятельности не вел ВООБЩЕ. Это разве преступление? Он собирался, но...
А про сдачу нулевок...надеюсь, скоро это прекратят. То есть закроют организации, которые и...
Весь бардак в налоговой 20 начался после увольнения Васильевой.( Х...Х...)
Патрисия, Вы писали: Я как раз внимательно читаю. Как закрыть фирму в его случае - я написал...
Wern, меня на самом деле ситуация смешит. У Вас ко мне что-то личное, судя по мнениям тут на...
Экваринг фактический Налог с продаж от 1,8-2,5 % только уплачивается в банк. Кто нибудь знает ско...
И он деятельности не вел ВООБЩЕ. Это разве преступление? Он собирался, но так и не собралс...
Мы все знаем предприятия, где принципиально не принимают пластик и ничего, туда ходят и оборот та...
Сталкивался с похожей ситуаций при регистрации нового ООО. ДОговор аренды+письмо от собственника+...
Мы все знаем предприятия, где принципиально не принимают пластик и ничего, туда ходят и оборот т...
Экваринг дружелюбен клиентам и адова головная боль для предприятий.Клиент приложил карточку и пош...
Ibrisami, Вы писали: Я про работающие фирмы ничего и не писала. А когда ООО несколько лет не...
ВаляЧел, Вы писали:А у меня при приглашении на собеседование спрашивали размер груди Это в...
Над.К, Вы писали:Wern, чтобы вы успокоились - ни от одного своего слова я не отказываюсь. Кс...
Над.К, Вы писали: В стопятый раз - закрыть фирму очень непросто. Вы даже не прочли вниматель...
Не поняла, а обзор сам где?
А не надо до всех доходить. Остальные разбегутся.
-предложили разуться и одеть тапочки, не предупредив заранее, что нужна вторая обувь
Январь, Вы писали:ToT, нам не интересны физические лица в качестве покупателей, а нормальные...
Wern, чтобы вы успокоились - ни от одного своего слова я не отказываюсь. Кстати, тут на сайт...
В случае с ветклиникой, лично меня наличие/отсутствие эквайринга будет волновать в последнюю очер...
эквайринг хорош при продажах с высокой наценкой, а у меня киоск, торгует хлебом и при продаже бух...
В начале лета ходила по собеседованиям - такого насмотрелась...О-о.. В одной компании явно был не...
А у меня при приглашении на собеседование спрашивали размер груди Это всякие маньяки звоня...
В случае с ветклиникой, лично меня наличие/отсутствие эквайринга будет волновать в последнюю очер...
Я про работающие фирмы ничего и не писала. А когда ООО несколько лет не вело деятельность и...
Когда много продаж с низкой ценой, то мелочи вечно не хватает. Не у всех сбербанк онлайн на телеф...
а у меня как то спрашивали, кого из блатных знаю...
Над.К, Вы писали:вы написали полнейшую чушь, Никакой чуши я не писала. Но вам так хочется е...
Nаdine, Вы писали:В общем, думать надо. "И думать надо головою - ведь способа другого нет"(с)Вот ...
подписывает руководитель, передается в ОК, который его обрабатывает и хранит. А чего его об...
А у меня при приглашении на собеседование спрашивали размер груди :) меня это удивило-улыбнуло. К...
PtichKaGovorun, Вы писали:Добрый день! ИП на усн 6% без работников. на взносы в пенсионный фонд 1...
бух2007, Вы писали: не ношу с собой кошелек. Это московская привычка))) Попробуйте в Крыму ...
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