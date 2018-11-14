При доначислении среднего заработка за прошлогоднюю командировку надо сдать уточненные 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Сотруднику 23.07.18 выплачена доначисленная сумма среднего заработка за время нахождения в служебной командировке в период с 02.02.17 по 10.02.17. Причина даначисления – выплата премии в июле 2018 по итогам работы в 2016.

Как отразить это в расчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/20351@ от 18.10.2018.

В разделе 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года необходимо отразить: по строке 100 - 28.02.2017; по строке 110 - 23.07.2018; по строке 120 - 24.07.2018; по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.

При этом налоговому агенту при выплате 23.07.2018 среднего заработка за время нахождения в командировке в 2017 году, рассчитанного с учетом выплаченной премии по итогам работы за 2016 год, следует представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год. При этом уточнению подлежит раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2017 год, указанная выплата в разделе 2 не отражается.

Кроме того, налоговый агент должен представить в налоговый орган уточненную справку по форме 2-НДФЛ за 2017 год.