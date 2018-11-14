Залогодатель на УСН включает в состав доходов переданный предмет залога

Минфин в письме № 03-11-06/2/75336 от 19.10.2018 рассказал, как залогодателю в целях налога при УСН учитывать стоимость предмета залога, оставленного за собой конкурсным кредитором в счет погашения долга третьего лица по кредитному договору.

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования залогодержателей по договорам о залоге, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном статьей 138 Закона № 127-ФЗ. Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 10 % ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

При оставлении предмета залога в виде имущества за конкурсным кредитором происходит возмездная передача имущества. Следовательно, указанная передача имущества признается реализацией.

Исходя из этого при оставлении имущества, являющегося предметом залога, за конкурсным кредитором в счет погашения долга третьего лица по кредитному договору стоимость этого имущества у залогодателя включается в состав доходов от реализации при УСН.