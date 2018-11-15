ПФР будет выдавать справки для предоставления предпенсионерам дней на диспансеризацию

Для предпенсионеров предусмотрено освобождение от работы с сохранением среднего заработка на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации. Документы для подтверждения этого права будет выдавать Пенсионный фонд, пояснили в региональном отделении фонда.

Основанием для освобождения от работы послужит справка или информация, которую работодателям в электронном виде будет давать ПФР.

«Выяснить, находится ли гражданин в предпенсионном возрасте, конечно просто, если назначение пенсии будет происходить на общих основаниях. Вычли пять лет, и всё. Но если у гражданина ожидается досрочная пенсия – по льготным спискам, за работу на севере, за большой стаж и другим причинам, сам работодатель не сможет это высчитать. Поэтому специалисты Пенсионного фонда готовы представить им эту информацию», - рассказали в ОПФР по Амурской области.

Для получения информации о сотрудниках предпенсионного возраста работодателям необходимо заключить дополнительное соглашение об информационном взаимодействии к действующему документу «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи».

Подписанное дополнительное соглашение в 2-х экземплярах необходимо направить в адрес Управления ПФР по месту регистрации организации, либо принести лично в Клиентскую службу территориального органа ПФР в городе (районе).