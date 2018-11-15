Клерк.Ру

Ставки и льготы по всем региональным и местным налогам теперь можно найти на «Клерке»

На «Клерке» появился еще один новый инструмент! В справочнике «Налоговые ставки и льготы по региональным и местным налогам» можно найти сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам России.

Найти нужную информацию очень просто:

  1. Выбираете нужный регион, например Адыгея.
  2. Выбираете один из четырех имущественных налогов и год, по которому нужна информация. Например, земельный налог, 2018 год
  3. Получаете список всех муниципальных образований, которые утвердили ставки налога и льготы. Если вы знаете ОКТМО (ОКАТО по старым годам), то можно указать его в соответствующем поле для быстрого поиска нужной информации. Если налог региональный (налог на имущество организаций и транспортный налог), то ОКТМО указывать не надо
  4. Заходите на страницу выбранного решения МО и видите ставки и льготы, которые установлены в этом образовании

Данные для нового справочника получены из открытых данных ФНС.

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