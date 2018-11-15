Ставки и льготы по всем региональным и местным налогам теперь можно найти на «Клерке»

Ну вот тут у меня ступор. Давайте помечтаем дальше. Приведите хоть один, теоретический пример, гд...
Похоже на спич о Нью-Васюки
А чо мелочиться? Обложить акцизом все продукты питания, особенно макарошки...
Интересно, как быстро Роскомнадзор среагирует и потребует закрыть этот материал? Ничего такого, п...
Виноград... Газировка... Теперь колбаса... Что же на очереди? Как же еще денег наворовать?
Не знают чем бухгалтерию еще нагрузить, никаких подобных заявлений я принимать не буду. Здесь тол...
Так-то проще работать на УСН с минимальным процентом и получать законные дивиденды, каковые можно...
Два года пролетят, также быстро, как листья осенью с деревьев опадают.
Реклама через соцсети - это огромный поток как раз тех самозанятых. Их уже отлавливают и больших ...
Одна касса- один налогоплательщик, если одна касса- несколько налогоплательщиков, то это уже труд...
Нормальные люди, в малом бизнесе, больше трех лет не работают.
Кто нибудь знает, зачем банки рьяно начали обзванивать бух.компании по вопросу привлечения клиент...
что стоимость обналички поднялась с 3-4% до 12%, что косвенно свидетельствует, что с этим явлен...
А у нас, только чиновники и служащие, могут не задумываться, откуда берутся деньги на их пенсию. ...
Интересно, а ОКВЭД налоговая и судьи читали? Где в ОКВЭД 43 про монтажные специализированные рабо...
Коммунизм не за горами, если все это правда)
Статью, я так понимаю, вы не читали ((8. Доходы от выполнения физическими лицами услуг (рабо...
Альфа - банк-параноик № 1. Так им и надо.
Мне тут в башку стукнуло, закон для самозанятых- это дыра, которую государство открыло для работо...
Из-за Овального этого не введут в обозримом будущем. Навнедряли всяких электросервисов и попали м...
Просто у вас, по вашей сфере деятельности, нет сотрудников, которые единолично обслуживают клиент...
Код ОКВЭД 66.19 и 68.20 УСН - 6% Сам я парикмахерских услуг оказывать не буду.
Вы в каком веке живете? Уже лет десять назад таких работодателей через прокуратуру натаскивали!
Ну, это заказчик еще должен согласится на такой вариант. Сам подумай, тебе с одним проще договора...
Где компьютеры и где домофоны? Монтаж локальных сетей по тому же принципу уже скажут, что это не ...
чиновники в каждой бочке хотят стать затычкой
Хотелось бы данные по гос. структурам - сколько в их численности, многодетных, беженцев, пенсион...
Я встану на место налогового инспектора и спрошу: вид деятельности по сдаче в аренду рабочего мес...
У "Атланты" описание из "Патрика Мелроуза"
Ну да, масса ИП-шников, кто сообразит, перескочат из ИП в самозанятые. Тогда да, этот микробизнес...
Ну это не новость, эти мошенники, так уже лет 10 работают. Кстати, один раз перезвонил и представ...