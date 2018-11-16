Клерк.Ру

Роструд запустил электронный сервис специально для предпенсионеров

С 15 ноября на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» стал доступен специализированный комплекс сервисов для правовой поддержки граждан старшего возраста. 

В ходе его разработки Роструд проанализировал проблемы, с которыми наиболее часто сталкиваются работники старшего возраста, и подготовил памятки, разъясняющие права и обязанности граждан с большим опытом и стажем работы, и инструкции, охватывающие наиболее распространенные проблемные ситуации для этой категории граждан. 

Помимо этого, воспользовавшись сервисом «Сообщить о проблеме», можно направить обращение в территориальный орган Роструда в регионе, а также, обратившись к сервису «Дежурный инспектор», получить персональную юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства в течение трех рабочих дней.

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