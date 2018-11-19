А вы уже провели СОУТ?

До конца 2018 все работодатели должны провести спецоценку условий труда, если раньше они этого не сделали.

Причем результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 года.

За непроведение СОУТ наложат штраф на должностное лицо – от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлицо – от 60 до 80 тысяч рублей.

В случае повторно выявленного правонарушения для должностного лица штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3-х лет, для юрлица – от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Наши читатели на форуме и в блогах «Клерка» активно обсуждают этот вопрос. Кто-то в спешном порядке готовится провести СОУТ и ищет контакты соответствующих фирм, а кто-то отмахивается от этой проблемы, надеясь, что проверяющие до них не доберутся.

«Клерк» решил провести опрос на эту животрепещущую тему, в котором приглашаем вас принять участие.