С июля 2019 водители автобусов будут применять ККТ

С 01.07.2019 при продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) организации и ИП будут обязаны применять ККТ и, соответственно, выдавать (направлять) покупателю (клиенту) кассовый чек (бланк строгой отчетности).

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/76375 от 24.10.2018.

На сайте ФНС можно скачать бесплатное мобильное приложение, которое позволит клиенту получать и хранить фискальные документы в электронном виде, проверять их легальность, а также сообщать о нарушениях в ФНС.

Таким образом, с 01.07.2019, используя указанное мобильное приложение, вы сможете проверить легальность кассового чека (бланка строгой отчетности) и сообщить о нарушении в ФНС, в том числе в случае, если водитель транспортного средства его не выдал.