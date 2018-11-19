Минфин сменил гнев на милость: при расчете НДФЛ от цессии можно учесть расходы

Физлицо приобрело право требования. Потом должник погасил свою задолженность. Как считать НДФЛ?

Разъяснения на этот счет дал Минфин в письме № 03-04-05/76618 от 25.10.2018. Примечательно, что чиновники поменяли свою позицию по этому вопросу благодаря сложившейся судебной практике.

Теперь Минфин считает, что при определении налоговой базы по НДФЛ доходы, полученные от погашения ранее приобретенного права требования по договору займа, можно уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого права требования по договору уступки права требования.



Изменение позиции Минфина по вопросу обложения НДФЛ доходов, полученных от погашения прав требований, прокомментировал на своем канале налоговый юрист Максим Юзвак.