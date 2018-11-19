ПФР обязывает работодателей передавать по ТКС документы для оформления пенсий сотрудникам

С 1 января 2019 года вступают в силу нормы Федерального закона №350-ФЗ от 03.10.2018, который внес существенные изменения в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

В некоторых регионах «пенсионщики», ссылаясь на этот закон, утверждают, что с 2019 года работодатели обязаны заключить с ПФР соглашения об электронном обмене информацией.

Так, в частности, ОПФР по Республике Тыва сообщает, что работодатели обязаны (на слове «обязаны» делается особый акцент) по ТКС представить в ПФР документы на своих работников, чтобы инспекторы смогли заблаговременно оценить их пенсионные права.

Напомним, раньше «пенсионщики» лишь просили работодателей заключить соглашение об обмене и передавать им документы на будущих пенсионеров, уверяя, что сама подготовка документов: их сканирование и направление в ПФР не занимает большое количество времени и не ложится каким-то финансовым бременем на плечи работника кадровой службы.

Теперь ПФР уже не просит, а требуют, аргументируя такое требование нормой, введенной п.11 ст. 10 вышеназванного Федерального закона.

О чем же говорится в п.11 ст.10 Федерального закона №350-ФЗ от 03.10.2018?

11. Обмен информацией между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста, состоящим с работодателями в трудовых отношениях, льгот, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, может осуществляться с письменного согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями.

Напомним, ранее «Клерк» проводил опрос на тему электронного обмена с ПФР, в ходе которого выяснилось, что 90% работодателей не вникают в процесс оформления пенсий своих сотрудников. Соответствующие соглашения с ПФР заключили только 10% опрошенных. 43% клерков получали от ПФР подобное предложение, но предпочли игнорировать его.