Пособия беременным и мамам с детьми в 2019 году увеличатся

В 2019 году увеличится МРОТ до 11280 руб., что приведет к увеличению минимального пособия по беременности и родам.

Кроме того, для расчета пособий учитывается зарплата за 2 предыдущих года с учетом предельной базы по взносам. «Предел» за 2017 и 2018 годы составляет 755 тыс. и 815 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2019 году составит 26152,27 руб.

Напомним, в этом году максимальное пособие по уходу за ребенком составляет 24 536,57 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, в 2019 году составит 4 512 руб.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 составит 51 919 рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 301095,20 рублей.

Напомним, в текущем году он составляет 282493,40 руб.