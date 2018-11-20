Где минимальная пенсия в 2019 году не увеличится ни на копейку

Ежегодно власти регионов устанавливают величину прожиточного минимуму пенсионера для целей выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии, тем, у кого она не дотягивает до этого минимума.

В целом по России прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составит 8846 руб. Это на 120 рублей больше, чем показатель этого года. Таким образом пенсионная «минималка» в целом по РФ увеличилась на 1,38 %.

Между тем в некоторых регионах размер прибавки еще меньше. Он равен нулю.

Такое решение, в частности, приняли власти Самарской области.

Согласно закону №85-ГД от 31.10.2018 в 2019 году величина ПМП составит 8413 руб., то есть столько же, сколько и в текущем году.

Соответственно, некоторые самарские пенсионеры, получающие минималку, в следующем году не получат никакой прибавки.

Власти региона посчитали, что за год жизнь совсем не подорожала, и на удовлетворение минимальных потребностей пенсионерам по-прежнему будет хватать все тех же 8413 рублей.

Отметим, по данным ПФР в настоящее время в этом регионе свыше 83 тысяч неработающих пенсионеров получают ФСД.

Напомним, до 1 ноября 2018 все регионы должны утвердить и довести до сведения ПФР размер ПМП на 2019 гол. Как только ПФР обнародует эти данные, мы обязательно об этом напишем.

Прожиточный минимум пенсионеров на 2018 год в каждом регионе можно найти здесь.