Клерк.Ру

На «Клерке» обновлены открытые данные из реестра МСП и список льгот по региональным налогам

Федеральная налоговая служба на своем сайте обновила некоторые открытые данные. В частности, обновлен реестр малого и среднего предпринимательства, а в справочник ставок и льгот по региональным налогам добавлены данные по 2019 году по 15 субъектам РФ.

Новые ставки и льготы на 2019 год можно найти по следующим регионам:

05 - Республика Дагестан
08 - Республика Калмыкия
09 - Карачаево-Черкесская Республика
13 - Республика Мордовия
15 - Республика Северная Осетия - Алания
25 - Приморский край
34 - Волгоградская область
39 - Калининградская область
40 - Калужская область
57 - Орловская область
67 - Смоленская область
79 - Еврейская автономная область
87 - Чукотский автономный округ
91 - Республика Крым
92 - город Севастополь

Все эти данные вы можете найти в удобных инструментах на «Клерке»: Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России и Ставки и льготы по региональным и местным налогам.

За последний месяц «Клерк» добавил в список сразу несколько новых калькуляторов:

 

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