На «Клерке» обновлены открытые данные из реестра МСП и список льгот по региональным налогам

Федеральная налоговая служба на своем сайте обновила некоторые открытые данные. В частности, обновлен реестр малого и среднего предпринимательства, а в справочник ставок и льгот по региональным налогам добавлены данные по 2019 году по 15 субъектам РФ.

Новые ставки и льготы на 2019 год можно найти по следующим регионам:

05 - Республика Дагестан

08 - Республика Калмыкия

09 - Карачаево-Черкесская Республика

13 - Республика Мордовия

15 - Республика Северная Осетия - Алания

25 - Приморский край

34 - Волгоградская область

39 - Калининградская область

40 - Калужская область

57 - Орловская область

67 - Смоленская область

79 - Еврейская автономная область

87 - Чукотский автономный округ

91 - Республика Крым

92 - город Севастополь

Все эти данные вы можете найти в удобных инструментах на «Клерке»: Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России и Ставки и льготы по региональным и местным налогам.

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