Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

Владимир Путин в понедельник встретился с главой ФНС Михаилом Мишустином. Президент поздравил главного налоговика, всех сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, который празднуется сегодня, 21 ноября.

Среди обсуждаемых вопросов был и самый популярный — новый закон о самозанятых гражданах и новом налоговом режиме для них.

Мишустин обратил внимание на то, что новый закон, принятый на прошлой неделе Госдумой, это не увеличение фискальной нагрузки. Это всего лишь одна из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых, использовать такой режим.

Глава ФНС сообщил Путину, что налоговые органы хотели бы пока воздержаться от штрафов, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми. Ранее о том, что достигнула договоренность с фискалами, сообщил депутатам на пленарном заседании Госдумы Андрей Макаров.

Президент РФ согласился с тем, что так и надо сделать.

Напомним, что закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» был принят Госдумой в третьем чтении на прошедшей неделе, но пока не имеет ни номера, ни даты, потому что еще не одобрен Советом Федерации и не подписан Президентом. Обзор нового закона можно найти в статье «Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».