ПФР покупал здания по завышенной стоимости

В Красноярском крае заведено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников регионального отделения ПФР.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в конце 2017 года Отделением ПФР по Красноярскому краю был проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение недвижимого имущества (двух административных зданий общей площадью 1700м2) для нужд УПФР в Ленинском районе краевого центра.

Начальная цена контракта составила более 130 млн. рублей. При этом экспертизой установлено, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, чем та, за которую их купили, и составляет около 54 млн. рублей.

Таким образом, более 70 млн. рублей были похищены.

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками УФСБ, осуществляющими оперативное сопровождение, были проведены обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников ОПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.