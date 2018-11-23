Как выгодно: делить отпуск на части или использовать полностью?

Как скажется на размере отпускных дробление отпуска на части? Об этом рассказали эксперты «РосКо—Консалтинг и аудит» в блоге компании.

Общая минимальная продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней (ст.115 ТК). По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из которой должна быть не менее 14 календарных дней (ч.1 ст. 125 ТК РФ).

Отметим, что количество частей, на которые можно разделить отпуск, если одна из них будет составлять 14 или более дней, не ограничено. «Дробление» отпуска (с учетом выходных дней, либо с учетом только рабочих дней) может повлиять на общую сумму начислений в пользу работника.

На практике, не каждый работодатель может позволить своим работником уйти в отпуск сразу на 28 календарных дней, да и бухгалтеры, как правило, «дробят» отпуск по 2 недели.

Целесообразно для отпуска выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, в 2019 г. это будут июль и октябрь (по 23 рабочих дня по графику пятидневной рабочей недели) или апрель, август и декабрь (по 22 рабочих дня по графику пятидневной рабочей недели). Не выгодно брать работнику отпуск в январе 2019 г. (17 рабочих дней) и в мае (18 рабочих дней).

Относительно дробления отпуска на части отметим следующее.

В целом «дробление» отпуска на части, несущественно влияет на сумму начислений, за исключением случаев, когда вторая часть отпуска используется после повышения размера оплаты труда или выплаты крупной производственной премии.

Для тех работников, которым важно большее количество дней, можно оформлять отпуск только на рабочие дни без выходных. В этом случае у работника накопятся дополнительные дни отпуска.

И наоборот. Работникам, которым нужно больше денег, можно оформлять отпуск только на выходные дни.