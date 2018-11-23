Хорошая новость о продаже имущества и НДФЛ

В скором будущем предпринимателям не придется платить НДФЛ при продаже квартир и транспортных средств, использующихся в предпринимательской деятельности, об этом сообщила «НДФЛка» в блоге компании.

С принятием законопроекта о самозанятых, который уже передан на одобрение в Совет Федерации, в перечень необлагаемых НДФЛ доходов, будут включены доходы от продажи некоторого имущества, применявшегося в предпринимательской деятельности.

Итак, посмотрим, что можно будет задействовать в предпринимательской деятельности, а потом продать по истечение трех лет владения без уплаты НДФЛ:

жилые дома;

квартиры;

комнаты;

приватизированные жилые помещения;

дачи;

садовые домики или доли в них;

транспортные средства.

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