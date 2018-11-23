Совет Федерации одобрил закон о новом налоге для самозанятых

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятных граждан. Теперь законы должен будет подписать Президент РФ и после опубликования они начнут вступать в силу.

Эксперимент будет длиться 10 лет — с января 2019 года по декабрь 2028 года. В 2019 году в нем будут участвовать четыре региона: Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. В последующие годы смогут присоединиться и другие регионы.

Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налог составит 4% от стоимости оказанной услуги, для юрлиц и ИП — 6%. Налоги будут выплачиваться через специальное мобильное приложение «Мой налог», выплаты необходимо производить ежемесячно не позднее 25 числа.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Подробное описание нового налогового режима для самозанятых можно найти в статье Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».