В России могут разрешить использовать криптовалюты. Но не всем

Россия продолжает работу над созданием криптоэкономики. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, призвал не «хоронить» криптовалюты.

Как рассказал «Известиям» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, работа идет по нескольким направлениям и одно из них — создание так называемых регуляторных песочниц, которые позволят протестировать финансовые криптоинструменты и выработать для них правовой режим.

Закон о «регуляторной песочнице», который, я надеюсь, мы уже в весеннюю сессию примем, позволит в пилотном варианте в каком-то регионе либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли использовать в том числе криптоинструменты для экономического оборота и хозяйственных операций, — сказал глава думского комитета по финансовому рынку.

Крупный российский бизнес уже обсуждает идею на площадке РСПП. Для этого работает консультационный совет по вопросам цифровизации, рассказал «Известиям» вице-президент союза Сергей Мытенков. По его словам, нужно разрешить десяти компаниям работать с финансовыми криптоинструментами и на их примере просчитать возможные правовые и экономические риски

В этом заинтересованы компании международного масштаба: в условиях внешних ограничений криптоинструменты дают большие возможности. Например, если организация не может разместиться на бирже или провести платеж, обезличивая финансы, с помощью блокчейна она сможет покупать и продавать активы, пояснил Сергей Мытенков. По его словам, речь идет об использовании криптовалют и токенов, обеспеченных активами, — так можно привлекать капитал. Известный бренд и прозрачность операций участников эксперимента должны снять опасения финансовых властей, пояснил он.