Готовы проекты по маркировке духов и фотоаппаратов

Минпромторг опубликовал на федеральном портале два проекта Постановления Правительства о проведении экспериментов по маркировке духов и фотоаппаратов.
«О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды на территории Российской Федерации»
«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек»
Напомним, в соответствии с перечнем отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р, вводится обязательная маркировка средствами идентификации вышеуказанных товаров.
Проекты постановлений предполагают организацию информационно-технического обеспечения проведения эксперимента с использованием информационной системы, предоставляемой коммерческим оператором в целях проведения эксперимента, в том числе посредством информационного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, принимающих участие
в эксперименте, и информационными системами участников оборота этих товаров.
При этом предлагается согласиться с предложением ООО «Оператор-ЦРПТ» об осуществлении указанным обществом на безвозмездной основе функций оператора такой информационной системы.