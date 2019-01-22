Готовы проекты по маркировке духов и фотоаппаратов

Минпромторг опубликовал на федеральном портале два проекта Постановления Правительства о проведении экспериментов по маркировке духов и фотоаппаратов.

Напомним, в соответствии с перечнем отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р, вводится обязательная маркировка средствами идентификации вышеуказанных товаров.

Проекты постановлений предполагают организацию информационно-технического обеспечения проведения эксперимента с использованием информационной системы, предоставляемой коммерческим оператором в целях проведения эксперимента, в том числе посредством информационного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, принимающих участие

‎в эксперименте, и информационными системами участников оборота этих товаров.

При этом предлагается согласиться с предложением ООО «Оператор-ЦРПТ» об осуществлении указанным обществом на безвозмездной основе функций оператора такой информационной системы.