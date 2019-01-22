Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к органам власти примут в первом чтении

Думский комитет по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекты, которые вводят штрафы за распространение фейковых новостей в СМИ и разрешают прокуратуре блокировать неуважительные высказывания об органах государственной власти в интернете.

Их инициатором выступил глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас, его соавторами стали два сенатора и десять депутатов-единороссов. Комитет единогласно решил, что оба проекта Госдума может одобрять в первом чтении, устранив недостатки ко второму чтению, пишет «КоммерсантЪ».

В правительстве, согласно поступившему отзыву, позитивно отнеслись к обоим законопроектам. Один из проектов вводит ощутимые для СМИ штрафы за публикацию «недостоверной информации под видом достоверных сообщений» (фейковые новости). Второй проект разрешает органам прокуратуры блокировать в соцсетях и иных интернет-ресурсах «информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству». Свою поддержку правительство оговорило замечаниями.

В частности, запрет на фейковые новости авторы проекта распространяют на информацию, которая «создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий». Согласно отзыву правительства, это положение «требует уточнения, поскольку в представленном виде оно может толковаться как разрешающее распространение» в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, если такая информация непосредственно не создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан» и т. д.

По части же выражения «явного неуважения» к власти правительство находит «целесообразным уточнить» перечень «объектов, в отношении которых» нельзя распространять «информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение».

У профильного комитета, как выяснилось в понедельник, тоже возникли претензии к законопроектам. Согласно решению комитета, авторы законопроекта разработали запреты и ограничения, которые уже есть в действующем законодательстве.