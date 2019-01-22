Бухгалтеры оказались в списке самых востребованных профессий

Профессии в сфере образования и бухгалтерского учёта стали самыми востребованными в 2018 году. Минтруд России опубликовал данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы​​.

В 2018 году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии (в 2017 году — 100 684 вакансии).

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году — 114 032), для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление, (135 822 в прошлом году).

Данные Минтруда говорят о том, что слухи об исчезновении профессии бухгалтера несколько преждевременны.