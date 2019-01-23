НДФЛ в 1С: какие проблемы с этим у бухгалтеров

В начале прошлого года 1С выпустила релиз бухгалтерской «восьмерки», в котором были проблемы с НДФЛ.

В документе начисления зарплаты исчисление НДФЛ стало происходить странным образом, либо не происходить вовсе.

Бухгалтеры негодовали, перезаполняли все документы начисления и выплаты зарплаты, перечисления НДФЛ и перепроводили их заново.

Многостраничное обсуждение этого вопроса проходило в теме форума «обновление до 3.0 (3.0.57.17) документ начисление зарплаты».

Прошел год, а эта тема на форуме снова обсуждается.

Как выяснилось, некоторые бухгалтеры до сих пор маются с НДФЛ и испытывают трудности с автоматическим формированием 6-НДФЛ. В ведомости выплаты зарплаты отражается нулевой НДФЛ и приходится все снова снимать с проводок, перезаполнять и перепроводить.

А как у вас? Прошлогодние проблемы с НДФЛ в 1С забылись, как страшный сон или их отголоски до сих пор преследуют вас?