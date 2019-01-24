Утверждены новые форматы счета-фактуры и УПД

ФНС приказом
- счета-фактуры;
- представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру;
- представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг).
На новый формат можно перейти не сразу, приказом предусмотрен переходный период. До 31 декабря 2019 года налогоплательщики вправе создавать электронные счета-фактуры в соответствии с новым и старым форматами, а прием налоговыми органами счетов-фактур по старым форматам, созданным до 1 января 2020 года, должен быть обеспечен по 31 декабря 2022 года.
Приказ от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, которым были установлены прежние форматы, утратит силу с 1 января 2020 года.