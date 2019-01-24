Утверждены новые форматы счета-фактуры и УПД

Альтернатива Нужно начать наводить порядок с налоговых органов работники спасибо скажут их на 28 дней тоже не ... Деление отпуска на части предлагают запретить

Homer Бюджетники, подскажите правда ли сокращают бухгалтеров? С передачей функций бухгалтерии суперпрог... 6-процентники, которых мы потеряли

РюмкаБезысходности А что есть неуважение? Спросить чиновника откуда у него и его семьи 10 особняков и машин за 10 ля... Госдума не хочет рассматривать законы о фейковых новостях без официального отзыва правительства

ССГ Я правильно понял что в сдагном 6 ндфл за 1 вкартал 19 года если указана неуплата при этом треб... Налоговые агенты смогут избежать штрафа за неудержание или неперечисление НДФЛ

РюмкаБезысходности скольким категориям граждан по ТК РФ положено предоставлять отпуск в летнее время и в то время ,к... Деление отпуска на части предлагают запретить

FeverJ Да, все правильно. Страх. взносы уменьшают налоговую базу по налогу на УСН корректно, реквизиты в... Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

Марьяна-бух Если учесть, скольким категориям граждан по ТК РФ положено предоставлять отпуск в летнее время и ... Деление отпуска на части предлагают запретить

Альтернатива Найдутся те кто не любит теплое пиво и потных женщин? Деление отпуска на части предлагают запретить

ananasik-s и как при таком раскладе людям отдохнуть летом? Всех одновременно ведь не отпустят Деление отпуска на части предлагают запретить

ananasik-s лучше бы утвердили, что нельзя ходить в отпуск меньше, чем на неделю Деление отпуска на части предлагают запретить

saigak а проверили и какой результат? Правильно хоть все? Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

nagdd Каждый день "отличные новости",Помимо того что постоянно повышаются цены на ЖКХ,давай на электроэ... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

бух2007 сферического работника в вакууме по версии главного канала и трудового законодательства.ага.) Без... Деление отпуска на части предлагают запретить

ToT Из той же серии, что и брекзит ))) 6-процентники, которых мы потеряли

t220 Ну, пусть ничего нового статья не открыла, но "повторение - мать учения", а эти признаки- действи... 12 признаков, что вам грозит выездная проверка

Андрей_СПб Да, у нас кондей в августе +50 кВт всего лишь намотал. Хотя в некоторые дни был включен круглосут... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Андрей_СПб Nadine, из всего перечисленного вами мы пользуемся только стиралкой и холодильником. От эл. чайни... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

ПростоХорошийЧеловек А мне понравилась последняя фишка от 1С - автоматическое уменьшение доли вычета до положенных про... 6-процентники, которых мы потеряли

РюмкаБезысходности И пахал без перерыва все остальные 11 месяцев, угу. Видимо у человека нет никаких проблем, ни спр... Деление отпуска на части предлагают запретить

nagdd да потому что у людей итак денег нет,еще повышение тарифов на электроплиту,отлично. Правительство отложило введение социальной нормы на электричество

РюмкаБезысходности А вот это у нас быстро, да. Ибо встаем с колен, а кругом враги. Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

РюмкаБезысходности Намотать можно и 3 000 если захотеть. Речь о том почему они намотаются. Потому что включен кругло... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

matveeva_l Или речь только об ИП... плохо прочитала...но и с ИП проблемы были, Тинькофф еще тот бухгалтер)) 6-процентники, которых мы потеряли

matveeva_l А как же баланс? Какой банк его сделает? да и ошибок там прилично, постоянно ко мне приходят клие... 6-процентники, которых мы потеряли

llenson Да вот вапще пофик. Даже если упразднят бухгалтерский учет, найду другую работу. Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

FeverJ Бывший коллега зарегистрировал ИП, спросил меня о стоимости бухгалтерского обслуживания и пропал,... Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

IriEro Вообще-то речь шла о возможности намотать 300 кВтч, а не о получении субсидии. Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

aksioma284 А в частном доме эл.эн.тратится больше, чем в квартире. При этом не все дома газифицированы, а пр... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

РюмкаБезысходности А получить субсидию не пробовали? А льготу на оплату комуналки? Причем по регионам есть проценты ... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем