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Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах

ФНС России утвердила форму запроса информации о бенефициарных владельцах юрлица. Приказ от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@ опубликован на портале правовой информации.

Такой запрос предумотрен пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ вступит в силу 3 февраля.

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