Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах

Как-то Вы на ходу переобулись. То утвержданете, что должны быть государственные профсоюзы через к...
Объясните для тупых: как простейшая техничка решает проблему, что клиентом самозанятого лица не&n...
я думаю, что бизнес будет уходить все глубже в тень, а в недалеком будущем, когда совсем прижмет,...
Какое бурление субстанций. Прям можно подумать, что люди надеются на пенсию. На пенсию от государ...
Надо вообще отдать право на пользование отпуском только работнику: это его заработанные свободные...
Короче, надо каждый год (а лучше квартал) заказывать сведения из ИЛС; и при расхождении последующ...
А как же без внутренней камеры? Проснулся такой ночью, глянул в телефон, опа, да у меня же тортик...
Гы-гы! Толи еще будет и каково, когда ИПшники начнут регистрироваться как самозанятые и перестану...
Да ладно, он и так, и так делает. Он классный. Много раз была на его семинарах. Всегда отвечает к...
Ты вообще смысл комментируемого понимаешь??? Я тоже ИП, и нам достаточно подтвердить платежи и пр...
Я тоже ИП - разбиралась с потерей денег за 2015 (тогда было просто, сами накосячили, сами исправи...
Я дозвонилась до ПФ - сотрудница подтвердила, что весь мой стаж и баллы видит во внутренней прогр...
я думаю им плевать, просто посчитали, сколько до пенсии доживет и все, для многих этот вопрос ста...
С таким законом правительство как будет само вбросы информационные устраивать? Это где же столько...
Очередной дебильный россиянин выдвинул очередную дебильную идею. Бывает. И часто, к сожалению.
И на кой нужна населению такая цифровая экономика, которая преследует цель оставить население без...
Подскажите, а где можно посмотреть приказ ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-18/820@ Кто-то...
Я много лет работал на западе и вот что про нас говорят там.В России никогда не будет порядка, по...
А почему права надо восстанавливать? Если в ПФР сданы все отчеты по работнику? Зачем они тогда сд...
Пупкин Вася, какой бумажкой надо ткнуть в комп, чтобы на его экране в ИЛС появились достоверные с...
Для таких параноиков есть законодательно установленная обязанность работодателя выдавать при увол...
В вашей области как раз проводится эксперимент по введению этой соцнормы.Еще знаю про Владимирскую.
"Одно нажатие кнопки, и вся страна без стажа и пенсии!" Это правда..вся страна за исключением те...
aglaya1245 Время работы ИП в стаж не защитали?
Кстати, ПФР на сайте у себя пишет, что если гражданин в своем ИЛС обнаружил отсутствие сведений о...
Это точно. В прошлом году досрочно ушла типа на пенсию. 33 года стажа, подтвердили только 23, 20 ...
Забавно. Простите, что вклинился в вашу содержательную беседу. А сколько за каждый клик платят? М...
Toooryyy, зачем же Вы эту мышиную возню одним росчерком лаконично прихлопнули. Видимо, Вы из высш...
Что вы все так переживаете? Будет у всех пенсия одинаковая. Минимальная))
Да. Ваш пост в очередной раз показал, что с вами абсолютно всё понятно :)
А вы думаете у Клерка есть круглосуточные работники, которые будут зачем-то на каком-то отдельном...
Какая разница что ты там комментировала. Твой комментарий бред, не имеющий отношения к моему пост...
Да, и я ваш бред прокомментировала :)
Пупкин Вася http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/ это пройденный этап. Официальный ответ...
Не надо озвучивать домысленный вами бред. Что хотел сказать, то я уже сказал.