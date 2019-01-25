Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах

Манька-облигация Объясните для тупых: как простейшая техничка решает проблему, что клиентом самозанятого лица не&n... Самозанятые наносят ответный удар

Maksinna я думаю, что бизнес будет уходить все глубже в тень, а в недалеком будущем, когда совсем прижмет,... Какие налоги повысят вслед за НДС

РюмкаБезысходности Какое бурление субстанций. Прям можно подумать, что люди надеются на пенсию. На пенсию от государ... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Волков Виктор Надо вообще отдать право на пользование отпуском только работнику: это его заработанные свободные... Деление отпуска на части предлагают запретить

РюмкаБезысходности А как же без внутренней камеры? Проснулся такой ночью, глянул в телефон, опа, да у меня же тортик... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Bobian Гы-гы! Толи еще будет и каково, когда ИПшники начнут регистрироваться как самозанятые и перестану... Самозанятые наносят ответный удар

Пупкин Вася Ты вообще смысл комментируемого понимаешь??? Я тоже ИП, и нам достаточно подтвердить платежи и пр... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Тимофеева Галина Я тоже ИП - разбиралась с потерей денег за 2015 (тогда было просто, сами накосячили, сами исправи... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Тимофеева Галина Я дозвонилась до ПФ - сотрудница подтвердила, что весь мой стаж и баллы видит во внутренней прогр... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

id167915911 я думаю им плевать, просто посчитали, сколько до пенсии доживет и все, для многих этот вопрос ста... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

llenson С таким законом правительство как будет само вбросы информационные устраивать? Это где же столько... Госдума не хочет рассматривать законы о фейковых новостях без официального отзыва правительства

llenson Очередной дебильный россиянин выдвинул очередную дебильную идею. Бывает. И часто, к сожалению. Деление отпуска на части предлагают запретить

llenson И на кой нужна населению такая цифровая экономика, которая преследует цель оставить население без... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Лена2009 Подскажите, а где можно посмотреть приказ ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-18/820@ Кто-то... Утверждены новые форматы счета-фактуры и УПД

Игорь Дубиничев Я много лет работал на западе и вот что про нас говорят там.В России никогда не будет порядка, по... Как общаться с налоговой. Жалуемся-исправляем-добиваемся своего

Над.К А почему права надо восстанавливать? Если в ПФР сданы все отчеты по работнику? Зачем они тогда сд... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

piropark Пупкин Вася, какой бумажкой надо ткнуть в комп, чтобы на его экране в ИЛС появились достоверные с... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Темная В вашей области как раз проводится эксперимент по введению этой соцнормы.Еще знаю про Владимирскую. Правительство отложило введение социальной нормы на электричество

piropark "Одно нажатие кнопки, и вся страна без стажа и пенсии!" Это правда..вся страна за исключением те... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Темная Кстати, ПФР на сайте у себя пишет, что если гражданин в своем ИЛС обнаружил отсутствие сведений о... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

aglaya1245 Это точно. В прошлом году досрочно ушла типа на пенсию. 33 года стажа, подтвердили только 23, 20 ... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

piropark Toooryyy, зачем же Вы эту мышиную возню одним росчерком лаконично прихлопнули. Видимо, Вы из высш... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?