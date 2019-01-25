К Сбербанку подведут метро

Сбербанк ведет переговоры с РЖД и правительством Москвы о проведении к новому зданию «Сбербанк-Сити» на Кутузовском проспекте станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), передает Прайм.

«Мы обсуждаем у себя внутри формат, что «Сбербанк-Сити» соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания. Такую возможность мы сейчас обсуждаем с властями города и РЖД. Это будет, по сути, уникальный проект: наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания, приходить в магазины и центры предоставления различных услуг», — сказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Добавим, Сбербанк планирует создать комплекс из пяти зданий «Сбербанк-Сити» в Москве по адресу Кутузовский проспект, 32. Все пять зданий объединятся под землей с возможностью передвижения по всему этому подземному пространству.