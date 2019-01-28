Капвложения в арендованное помещение облагаются налогом на имущество

Неотделимые капитальные вложения в объекты недвижимого имущества не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимого имущества.

Следовательно, неотделимые капвложения в арендованный объект недвижимого имущества (помещения), учитываемые у арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций в силу пункта 1 статьи 374 НК, в том числе в случае включения объекта недвижимого имущества субъектом РФ в Перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, до их выбытия из состава ОС.

В этом случае уплата налога на имущество и представление налоговой декларации (расчета) осуществляются по месту учета на балансе капвложений в арендованный объект, то есть по месту нахождения организации или по месту нахождения обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, - в случае, если капвложения учитываются на балансе «обособки».

В случае произведенных организацией капвложений в арендованный объект недвижимости по местонахождению «обособки», не имеющей отдельного баланса, уплата налога на имущество и представление декларации зависят от места их учета на балансе в качестве ОС в соответствии с учетной политикой организации.

Если в отношении имущества предусмотрены налоговые преференции, то эти преференции распространяются и на неотделимые улучшения в арендованное имущество.

Учитывая, что с 1 января 2019 года движимое имущество не признается объектом обложения налогом на имущество организаций, неотделимые улучшения основных средств, классифицированных по ОКОФ как движимое имущество, также не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-01/52 от 09.01.2019.