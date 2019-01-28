Отпуск: делить или не делить

Инициативный россиянин предлагает внести поправки в ТК, чтобы сделать отпуск неделимым, дабы сотрудники в обязательном порядке отдыхали 28 дней подряд, а не 14, как сейчас.

За инициативу проголосовала около 600 человек, а еще более 200 отдали свой голос против такого предложения.

Наши читатели, комментируя материал на эту тему, также высказывали противоречивые мнения.

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