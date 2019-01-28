Отпуск: делить или не делить

К сожалению, зачастую работодатель трактует ВОЗМОЖНОСТЬ деления отпуска как ПРАВИЛО, тем самым ли...
а в какой срок Минфин должен ответить на предложение ТПП?
Забавная логика - т.е. про Навального люди писать без денег не могут? :) И, заметьте, у меня смай...
Дело в том, что деньги из того сейфа не на новые тачки шли. А на постановки. У нас так весь шоу-б...
А почему это должно быть в одном посте??? С чего вдруг тут не должно быть мнений разных людей? От...
Причем душат те же, которые продают.
Вот тоже самое думаю. У нас же самые лучшие програмисты, самые головастые математики, а все чере...
Мне нравится когда пишут "тихонько" и ставят 5 восклицательных знаков...
"Им там несладко, в мире капитала", как же...Со школьного возраста (т.е. очень давно) я слушаю из...
Рассчитано на совсем глупых людей, которые вов сем признаются сразу же....
Я как курица лапой пишу. К моему почерку можно все пречисленное отнести и лидерские качества и по...
Назвать имена:) пусть их тоже вызовут.
А что, я всегда на почерк собеседника, если есть возможность, обращаю внимание. Анализ почерка, т...
А что такого, гороскопы на клерке есть, почему бы и графологии не быть? Ждем лунный календарь для...
Рукалицо. Чезаре Ламброзо еще вспомнить можно, или Роршаха с его пятнами. А ведь кто-то прочитает...
Нельзя беспокоить уважаемых людей!
Графология чрезвычайно наукообразна. Но в графологии совершенно отсутствует обратная связь, свойс...
А крайнего никто искать не будет. Будет назначен "виновный", который и пойдет официально. А больш...
Почему никто не задумывается над вопросом для чего это было введено??? Государство предвидело что...
Вы это серьезно? И где же крайнего искать, который весь сейф обчистит?
Очень глупо, товарищ майор, рассказывать какие прекрасные в России налоги на бухгалтерском форуме...
Да,всё висит в отправленных, даже выписка операций по расчетам с бюджетом:(
Видимо считается так же как и прожиточный минимум, по данным из страны эльфов. Ну или из расчета:...
Ну а что все так возмутились? На разработку программы потрачены сущие копейки, сколько там 15 мил...
Вполне нормальная ситуация в наших реалиях. Это чистый обнал гос.средств, вполне нормально что ес...
Здравствуйте, подписан на вашу новостную рассылку, в последнее время почему то не активны ссылки ...
Доступ к сейфу с деньгами у нескольких лиц? И мы должны в это поверить? Бугагашеньки.
Это у них такая цифровая экономика, панимашь...
Правительство только тем и занимается, что врет и ошибается. Сборище тупых и жадных уродов у власти.
Пусть сортирный узел усилят, в связи с предстоящим наплывом клиентов.
И как обычно в новостях тишина.. и Мишустин бодро не сообщает что, мы принимаем отчетность тихонечко
Что-то сомневаюсь. Если я пытаюсь копить на предстоящие расходы (отпуск, лечение, взнос на ипотек...
Вот ректоры удивились-то, наверное. Учитывая, что у студентов нет обязанностей докладывать, где о...
Это называется с больной головы на здоровую.