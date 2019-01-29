Минюст предложил не наказывать чиновников за коррупцию «вследствие обстоятельств непреодолимой силы»

Министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением. Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Ведомости».

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов, отмечает Минюст.

Примеры таких обстоятельств в уведомлении не приводятся. В ответ на запрос «Ведомостей» Минюст сообщил, что о конкретных случаях, когда несоблюдение антикоррупционных требований вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет являться правонарушением, министерство проинформирует по результатам общественного обсуждения размещенного уведомления.

Тренд на смягчение антикоррупционного законодательства наблюдается уже в течение нескольких лет, отмечают эксперты. Так, в 2018 г. были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор, что, по сути, является ослаблением ответственности