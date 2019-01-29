Минюст объяснил, какие случаи коррупции предлагает прощать

Минюст объяснил, что он имел ввиду при подготовке поправок в законодательство о противодействии коррупции. Информация о том, что несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не будет являться правонарушением появилась в СМИ сегодня.

Минюст сообщил ТАСС, что «в определенных обстоятельствах» соблюдение требований о предотвращении конфликта интересов, предъявляемое законом, «невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения».

«Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное», — отметили в Минюсте.

Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей. Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием, отметили в Минюсте.