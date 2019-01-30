Предпенсионеры могут не платить налоги на имущество и землю

С 2019 года они, так же как и пенсионеры, будут пользоваться льготами по налогу на имущество и вычетом по земельному налогу, напоминают налоговики Республики Коми.

Льгота освобождает от налога на один дом, одну квартиру или комнату и один гараж. Вычет уменьшает площадь одного земельного участка, на который начисляют налог, на 6 соток. То есть, если предпенсионер имеет жилой дом, квартиру, гараж и земельный участок 6 соток, то с 2019 года он полностью освобождается от налогов.

Если же предпенсионер владеет несколькими объектами одного вида, то льгота будет автоматически применена на тот объект, сумма налога по которому выше. На другие объекты этого же вида налог будет насчитан в обычном порядке.

Данные изменения введены в законодательство в связи с запланированным поэтапным повышением пенсионного возраста. Начиная с 2019 года гражданин, соответствующий условиям выхода на пенсию, которые действовали 31 декабря 2018 года, может получить указанные налоговые послабления и еще до наступления пенсии начать пользоваться льготами наравне с пенсионерами. Льгота будет учтена при расчете налога за 2019 год, то есть в 2020 году.

Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган. Для этого не обязательно лично приходить в инспекцию. Удобнее всего направить заявление через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», зайти в который можно с подтвержденными логином и паролем от портала Госуслуг. Если предпенсионер не является активным пользователем интернета, то заявление на льготу он может заполнить лично в ближайшей инспекции или МФЦ.