Когда получится сдать СЗВ-СТАЖ? Бухгалтеры ждут обновление 1С

Бухгалтерам, любящим сдать отчетность пораньше, придется повременить. Обновления для 1С: «Бухгалтерия», которое позволит корректно заполнить отчет СЗВ-СТАЖ, нет. Об этом рассказали участники «Красного уголка бухгалтера».

Напомним, ПФР все-таки согласился, что обозначение ДЛОПУСК в отчете СЗВ-СТАЖ не для обычных отпусков, а для особых случаев. Но на сегодняшний день при заполнении отчета программа 1С: «Бухгалтерия» маркирует этим обозначением все очередные отпуска.



Для 1С: «Зарплата и управление персоналом» есть обновление и её пользователи могут сдать отчет не правя его предварительно руками, а для 1С: «Бухгалтерия» обновление отсутствует.

В 1С пока не обновилась. Вручную убрали все периоды ДЛОТПУСК. Приняли быстро,

— Наталия Савенкова

Некоторые отделения ПФР принимают отчеты с некорректной отметкой для очередных отпусков. Однако, нежелание лишний раз обременять бухгалтеров тут ни при чем.